米データ会社が公式Xで紹介米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手として10試合に先発し6勝2敗、防御率0.74という驚異的な成績を残している。米データ会社は日本時間5日、2021年以降の投手のあるデータを紹介。大谷が現代最強投手であることが浮き彫りになった。大谷は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。6回を投げ2安打無失点、6奪三振と隙を見せずに今季6勝目を挙げ