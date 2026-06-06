スティーヴン・キングがリチャード・バックマン名義で発表した、事実上の長編初執筆作『死のロングウォーク』。これまで数々の映像化の企画が立ち上がるも頓挫してきた本作だが、ついに映画化を成し遂げたのが名匠フランシス・ローレンスだ。ローレンス監督はこれまでも、死と隣り合わせの極限状況と、そこに現れる剥き出しの人間性を描き続けてきた。ここでは過去作を振り返りつつ、最新作『ロングウォーク』に込められた監督の