5月31日、国民的アイドルグループ「嵐」が活動を終了した。メンバーたちは、今後どのような道を歩むのか。関係者の証言をもとに、ノンフィクションライターの郄橋大介氏が「嵐メンバーの今後」を探った。（文中敬称略）【画像】ジュニア時代から人気が高かった相葉雅紀◆◆◆24年5月、松本がジャニーズの後継事務所であるSTARTO ENTERTAINMENT（以下、スタート社）からの退所を発表し、〈私自身の未来を形作るためには必