俳優の賀来賢人が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演し、「大好き」な女優を明かした。俳優業だけにとどまらず、最近では本格的に映画プロデューサーとしても活躍中。公開中の映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）ではプロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演した。同映画はボイル監督と共同設立した映像製作