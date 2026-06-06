◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・前川右京外野手と伊藤将司投手が１軍に合流した。前川は４月７日に出場選手登録をされてから１８試合に出場。４４打数１０安打、打率２割２分７厘の成績を残していたが、５月１８日に出場選手登録を抹消された。伊藤将は開幕ローテ入りこそ果たしたものの、３月３０日に出場選手登録を抹消され、４月７日にチームドクターから「左大腿（だいたい）部の筋