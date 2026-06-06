吉田麻也が5日のトレーニングから再合流DF吉田麻也（LAギャラクシー）は現地時間6月5日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表の事前キャンプに、サポートプレイヤーとして合流し「あんなに送り出されたのに、のうのうと戻ってきたなという感じです」と冗談交じりに語り、経緯を説明した。吉田は5月31日に東京・国立競技場で行われたアイスランド戦限定で、2022年のカタール大会以来、約3年半ぶりに日本代表に復帰。14分