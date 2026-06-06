映画『トップガン マーヴェリック』に出演したハリウッド俳優ジェームズ・ハンディさん（81）が刃物で刺されて死亡したと、NBCニュースなどが4日（現地時間）報じた。報道によると、ロサンゼルス市警察（LAPD）は同日、ハンディさんが3日午前に米ロサンゼルスの自宅前で殺害されたと明らかにした。容疑者はハンディさんの交際相手の息子マイケル・グレドヒル（44）と確認された。警察は「私は神の子であり、いま罪人を殺した」とい