テレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。【衝撃画像】「え、こんな小さいの？」「イヤホンみたい」“両耳難聴のお天気キャスター”が装着している“補聴器の写真”を見る補聴器の経済的負担や学校生活での葛藤、そし