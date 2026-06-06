「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が6日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。生見はボクシンググローブの絵文字をつづり、ピンクのボクシンググローブでファイティングポーズを決める写真を公開した。赤と白のボーダーのポロシャツでカジュアルなコーディネートをしている。この投稿に「可愛すぎる」「ボクシング姿も美少女すぎて大好きです」「サンドバッグに第一立候補」「ボクシン