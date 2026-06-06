〈「生徒の声が聞き取れない」「誰が話しているかわからない」“両耳難聴”の女性教師→お天気キャスターに“異色の転身”…気象予報士（28）が語った“転機”〉から続くテレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。【衝撃