6日午前10時20分ごろ、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の恵那市、静岡県の浜松浜名区と浜松天竜区、愛知県の新城市、碧南市、豊田市、常滑市、それに高浜