タレントの佐藤栞里（35）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優の賀来賢人（36）との2ショットを披露した。「TOKYO MERのクランクアップ以来約5年ぶりに、賀来さんにお会いできました」と書き出すと、自身と賀来がポーズを決めて並ぶショットをアップ。同作で賀来はTOKYO MERの医系技官・音羽尚、佐藤は主人公の妹でNPOスタッフの喜多見涼香を演じており「音羽先生〜!…ではもちろんないけれど賀来さんを前にす