〈「難聴で音程がとれない」「私は普通じゃない」合唱コンクールでは“口パク”…6歳から補聴器生活のお天気キャスター（28）が語る、子ども時代の苦労〉から続くテレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。【衝撃画像】