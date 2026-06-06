全国の公立図書館で人口１人あたり１年間にどれくらいの本を貸し出しているのかを示す「貸出密度」を自治体ごとに比較したところ、愛知県安城市が同規模の自治体で全国１位の９・８冊（２０２４年度）となった。同市が全国トップとなるのは３年連続で、最近１０年で６回目。日本図書館協会が今年３月に公表した２４年度の全国統計を同市が集計した。安城市の公立図書館（市図書情報館や市内９か所の公民館図書室など）の貸出総