気象庁が鹿児島県奄美地方にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。レベル4土砂災害危険警報が発表されたのは、鹿児島県奄美地方の喜界町です。