「眉毛を整えたいけど、サロンに行くのはハードルが高い」、「できれば自分で綺麗に整えたい」そんな人におすすめなのが、ナチュラルに仕上げるセルフケアです。最近の垢抜け眉は、細く作り込みすぎず“自分の眉を活かす”のがポイント。今回は、自分でできる垢抜け眉毛の整え方を紹介します。【詳細】他の記事はこちら眉毛の基本の位置まず覚えておきたいのが、眉頭・眉山・眉尻の黄金バランス。綺麗な眉を作るには、まず「眉の位