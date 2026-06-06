ダイソーのエクササイズグッズ売り場で見つけた『リフレッシュボール』は、デスクワークで凝り固まった肩や首のケアにぴったりのセルフケアアイテム。スーパーボールより硬めのしっかりした弾力で、気になる部位にじんわり圧をかけてほぐしてくれます。腕・脚・肩など幅広く使えるので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リフレッシュボール価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード