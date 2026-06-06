ダイソーで凄い商品を発見！専門店だと安くても1,000〜2,000円する水中ゴーグルが、なんと500円で販売されていました！ミラータイプなのと、水が浸入しにくい構造で泳ぎに集中できる優秀な作り。さらに3サイズから選べる鼻ベルト付きで、お好みのフィット感に調整することができ、クオリティが高いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水中ゴーグル（ミラー）価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45