アクスタや缶バッジを入れられるポケット付きの推し活ポーチ。この形状のポーチは100均に限らずさまざまなお店で見かけますが、なんと柄付きの可愛いタイプがダイソーに登場していました！完全に透明なポーチと違い、お気に入りのアイテムが映えるデザイン。推し活ポーチのデザインにもこだわりたい方におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギンガムチェック推し活ビニールポーチ（パープル、グリーン、ピンク