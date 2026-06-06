セリアの美容グッズ売り場で見つけた『メイクブラシクリーナー』は、見た目の可愛さとは裏腹に、メイクブラシの汚れをしっかり落とせる実力派アイテム。洗濯板のような凹凸構造で大小さまざまなブラシに対応し、実際に洗うと水が一気に濁るほど汚れが出てくる衝撃の洗浄力が魅力です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクブラシクリーナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：高さ2.9cm×横9cm