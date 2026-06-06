5日夜、酒田市浜松町で作業所兼資材庫の外壁の一部を焼く火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察によりますと、5日午後9時30分ごろ、酒田市浜松町にある株式会社みなとの作業所兼資材庫に設置されていた火災報知機が作動し、警備保障会社に火災通報されました。これを受けて警備員が現場を確認したところ、建物西側の外壁に火が上がっていて、警備保障会社を通じて119番通報されたということです。火は消防による放水で