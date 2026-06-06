日本代表のトレーニングで、鎌田大地が“猛抗議”だ。スペースが限定されたボール回し。ラインぎりぎりでボールを収めてパスを出す鎌田に、名波浩コーチが「アウト！ アウト！」とジャッジする。「えー！」と叫ぶ鎌田は、プレー再開後も「どこがアウトなんですか!?」と譲らない。頭を抱えて、悔しがる姿も。側にいた森保一監督は「みんなうるさいよ！」と笑顔を見せる。 サッカーダイジェストの公式SNSでその様子が公開