長い2025-26シーズンを終えた今、海外の大物サッカー選手たちが続々来日している。メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）も日本でオフを満喫する１人だ。４年前のカタールW杯には出場したものの、今回の北中米W杯のイングランド代表入りは逃した27歳は、インスタグラムで渋谷のスクランブル交差点や、原宿の竹下通りで撮った写真をアップした。さらに相撲部屋も訪れたようで、日本相撲協会の公式Xが６月４日に