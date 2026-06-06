石川・能登の未来を担う若い世代が横のつながりを作り、お互いに応援し合うためのコミュニティ「能登若衆の会」。発足から1年が経過し、2026年は能登の一次産業に着目した取り組み行っています。おぼつかない足取りで田んぼへと入っていく「能登若衆の会」のメンバーたち。周囲からは「危ない危ない」などと声が上がります。5月20日、石川県能登町斉和にある「ケロンの小さな村」が管理している水田で20代の若者たち10人が田植えを