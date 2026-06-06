右手首への死球で5日の楽天戦を途中交代した阪神・森下翔太外野手（25）が、6日の試合前練習に参加した。森下は5日の試合で5回2死一塁で、先発・岸のチェンジアップを右手首付近に受け、6回2死一、二塁の打席で代打を送られ交代。試合後に「右手首の打撲」という検査結果が明らかにされていた。森下は「痛いは痛いですけど、（出場は）確認してみてから」と語り、グラウンドに向かった。