ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝・神戸―東京ベイ戦が、7日にMUFG国立で行われる。レギュラーシーズン1位でリーグワン初制覇を狙う神戸は、5日に神戸市内で調整。この日にメンバーも発表され、69―23で快勝した準決勝・東京SG戦と同じスタメン構成となった。共同主将の日本代表SO李承信は「いい準備ができた。自信を持って臨みたい」と力強く語った。「（チーム内で）今シーズン積み重ねてきた神戸のラグビーをどれだ