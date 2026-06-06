なぜ日本人は英語が苦手なのか。巧みな英語を使いこなす経営コンサルタントのショーン川上さんは「日本人の英語習得における最大の構造的ハードルは、皮肉にも発展した経済と国内市場の大きさのせいである」という――。※本稿は、ショーン川上『英語力の核心』（アルク）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■日本の英語力は123カ国中96位日本は英語教育に莫