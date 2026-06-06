脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。写真＝iStock.com／hikastock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hikastock■“ツッコミどころ”を探す子どもが「○○さんにひどいことを言われた」と憤慨していたら、まず、何を言われたのかを聞き出します。気持ちが落ち着いたら、相手の弱点など「穴」を一緒に探しましょう。どんな人にも、弱点やツッコミどころはあるもの。親がよ