「ザ・ボーイズ」でディープ役を演じたチェイス・クロフォードと、アダム・バーク役のP・J・バーンが、Amazonの新作ドラマ「We Were Once Men（原題）」で兄弟役として再共演することがわかった。米が報じた。 あらすじは現時点で伏せられているが、関係者によると「崩壊しつつある男性のアイデンティティを描いた風刺的なブラック・コメディ」になるという。クロフォードとバーンが