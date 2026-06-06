マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について、レッド・ガーディアン／アレクセイ役のデヴィッド・ハーバーが期待を高めるコメントを寄せている。ハーバーは本作の映像を「たぶん6分くらい」見たといい、その仕上がりに「とても感銘を受けた」と語っている。 米のインタビューでハーバーは、『ア