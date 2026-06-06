【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料 「ブルーアーカイブ」関連フィギュアが数多く展示されていたのも、「グッドスマイルフェス 2026 東京」の見どころのひとつだ。会場2Fには、グッドスマイルアー
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