【モデルプレス＝2026/06/06】タレントのpecoが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳ママタレ「アイデアすごい」品数豊富な手作り弁当◆peco「昨日のわたしありがとう」手作り弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。海苔が巻いてある三角おにぎりと「昨日の夜作っておいた 昨日のわたしありがとう」と