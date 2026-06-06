◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に中５日で先発する。メジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う右腕に対し、ロバーツ監督が試合前会見で大きな期待を口にした。最近の登板で見せている好調ぶりを受け、６回や７回の局面が朗希の自信を試す機会になるかと聞かれると、「