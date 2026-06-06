朝はきれいに仕上がったのに、夕方になると乾燥や毛穴落ちが気になる…。そんなベースメイク悩みに寄り添ってくれる名品が、この夏さらに進化します♡ボビイ ブラウンのベストセラー「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース」が、2026年7月「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」としてリニューアル。スキンケア発想の“ブースター下地”として、