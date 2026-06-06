「阪神−楽天」（６日、甲子園球場）前日のゲームで右手首付近に死球を受けて途中交代した阪神・森下翔太外野手が試合前練習に参加した。グラウンドへ向かい際には「痛いのは痛いですけど、大丈夫です」と語った森下。練習で状態を見ながらか？の問いに「そうですね」と明かした。森下は試合途中でアイシングをしながら引き揚げ病院で検査を受けた。骨には異常がなく、右手首の打撲と診断されていた。