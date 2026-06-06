女優の網浜直子（57）が6日、自身のインスタグラムで離婚を発表した。網浜は文書を投稿。「日頃より応援してくださっているファンの皆様お世話になっております関係者の皆様いつもありがとうございます」と切り出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と離婚を報告した。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」と続け、「これからの