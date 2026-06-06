読売テレビの人気番組「そこまで言って委員会ＮＰ」が６日、「そこまで言って委員会ＮＰ増刊号」として、午前９時２５分から放送された。公式Ｘには「往年の名番組を徹底オマージュ当委員会のＭＣ陣も敬意を込めて」と黒木千晶アナウンサーがラベンダー色でキラキラの黒柳徹子風？ドレス、野村明大アナがタキシードで出演した。パネリストとして登場した産婦人科医でタレント、２児の母の丸田佳奈（４４）も白に近いクリ