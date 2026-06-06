持ち家は、老後の安心材料と考えられがちです。住宅ローンを完済していれば、家賃の負担がないぶん生活は楽になるように見えます。しかし、戸建てには固定資産税や修繕費、庭の管理、階段の上り下りなど、年齢を重ねてから重く感じる負担もあります。家を持っていることが、必ずしも老後の暮らしやすさにつながるとは限りません。ローン完済で安心のはずが…5LDKの家に夫婦2人きり清志さん（仮名・67歳）と妻の雅子さん（仮名・66