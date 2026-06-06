老後資金は、長く続く暮らしを守るために欠かせないものです。医療費や介護費、物価上昇への不安を考えれば、慎重に使う姿勢は大切です。しかし、必要以上に支出を恐れるあまり、旅行や趣味、人との交流まで控えすぎてしまうと、後になって「もう少し楽しめばよかった」と感じることもあります。「減らすのが怖い」…貯蓄4,500万円でも使えなかった夫婦達郎さん（仮名・72歳）と妻の和子さん（仮名・70歳）は、夫婦で月27万円ほど