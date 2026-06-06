「最新プリウス」“GR仕様”に注目！トヨタを代表するハイブリッドカー「プリウス」は、1997年に「21世紀に間に合いました。」という印象的なスローガンを掲げ、世界初の量産ハイブリッド車として誕生しました。それ以来、環境性能の先駆者として歴史を重ね、2023年には現行モデル（5代目）へと進化。この現行モデルでは、第2世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームが採用されたことで低重心化が進み、