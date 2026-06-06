俺はイッペイ。嫁セリナと娘ランが出て行ってから、連絡をせず数日が経った。会社で同僚に家での出来事を話すと、2人の目の前で壁に穴を開けた俺の行為を「ありえない」とドン引きされてしまった。「娘さんがトラウマになるレベルだ」と言われて、自分の行為がまずかったのかもしれないとようやく思い始めた。今の生活も快適なものではないし、仕方なく連絡を試みることに。しかし電話に出たのは義父。しかも「直接連絡するな」と