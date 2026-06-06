子どもができると自分にかける時間や手間、お金は減るものでしょう。そこで真っ先に削るとなるのが、美容代ではないでしょうか。特に髪の毛は毎日の洗髪やドライヤーが大変なために、出産を機にバッサリ短くしたというママも多そうです。そうしたなかママスタコミュニティには「ロングヘア」に関するこんな投稿が寄せられました。『スーパーロングヘアの人、ママになっても維持できていますか？私は腰までの髪を昔からキープして