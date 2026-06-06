「情報の氾濫」が問題視される現代、AIは心強い味方になる。AI活用コミュニティを運営する谷口恵子氏は、AIをうまく使って情報を整理し、効率的に学びを得ている。 【画像】『最小のインプットで最大の結果を出すずるい勉強法』 「情報過多時代を生きるビジネスマンに必須スキル」とまで谷口氏が言いきるAIの３つの活用法について、『最小のインプットで最大の結果を出すずるい勉強法』（かんき出版）より一部抜粋、再構成し