＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。3打差8位から出た畑岡奈紗は1バーディ・2ボギーの「72」でプレー。トータル1アンダーに後退したが、首位と3打差13位タイと好位置を守った。【実際の映像】スゴイ！ 佐久間朱莉がショット・イン・イーグル「AIG女子オープン」（全英）覇者の山下美夢有は4バーディ・4ボギーの「71」