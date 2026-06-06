＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ2日日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内下部ACNツアーで昨季年間王者に輝いた28歳・若原亮太が、4月「前澤杯」以来となる好位置で決勝ラウンドに進んだ。【写真】なんじゃこれ!? 日本伝統の「青海波」模様のキャメロンパターを発見！13位から出た2日目は午後スタート。朝から吹き続ける風に加え、夕方にかけて気温が低下し、コー