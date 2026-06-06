これから迎える梅雨や夏に大活躍するエアコン。そのエアコンに適用される省エネ基準が来年4月から大幅に強化されます。私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか？知っておくべきポイントを専門家に聞きました。 ■エアコン2027年問題 光熱費は節約に？ 来年4月に国が定める省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。 省エネ性能の高いエアコンを作るには多くの製造コストがかかる