イラン最高指導者の軍事顧問、モフセン・レザイ氏/CNNテヘラン（CNN）イラン最高指導者の軍事顧問、モフセン・レザイ氏は5日、CNNに対し、米国との和平合意の成否はトランプ政権がイランの凍結資産240億ドル（3兆8400億円）の解除に応じるかどうかにかかっているとの認識を示した。戦闘が再開した場合、米国は「暗い回廊に入る」ことになると警告した。レザイ氏は首都テヘランでCNNの単独インタビューに応じ、「交渉は膠着（こうち