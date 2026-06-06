阪神・伊藤将司投手（29）が6日、楽天戦の試合前練習で1軍に合流した。5月26日のファーム・リーグ西武戦で、左大腿部の筋損傷からの復帰後、初先発。3回無安打無失点と好投した。直近では3日の同リーグのソフトバンク戦で先発し、5回3安打1失点だった。3月29日の開幕第3戦・巨人戦（東京ドーム）に先発し、2回1/3を3失点で降板した。翌30日に出場選手登録から外れ、ファーム合流後に「左大腿部の筋損傷」を発症。2軍で調整を