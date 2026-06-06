インドネシアのジャングルで咲く、世界一大きい花とは 直径ではラフレシア、高さではショクダイオオコンニャク 世界一大きな花といえば、インドネシアのジャングルで咲くラフレシアが有名です。他の植物に寄生して花が咲き、直径1mにもなります。ほかに、高さ3mにもなる大きな花があります。インドネシアのスマトラ島の熱帯雨林に、最短で2年に一度（数年に一度）、2か月ほどかかって2日ほどしか咲かない、サトイモ科の花、シ