「脂肪酸」を制する者はダイエットを制す！ 脂質は生きていくために必須な栄養素 ダイエットや健康を考えると、「油はなるべく控えたほうがいい」というイメージを持っているのではないでしょうか？もちろん、油の摂り過ぎはけっしていいことではありません。 しかし、油＝脂質は糖質やタンパク質と並ぶ三大栄養素のひとつで、生きていくために必ず摂らなければならないものです。 脂質は私たちの体を動かすエネル